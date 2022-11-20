Спецоперация 20 ноября 2022, 09:11 ВСУ дважды за пять минут обстреляли ДНР утром 20 ноября СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли три населенных пункта утром 20 ноября Telegram

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Утром 20 ноября ВСУ запустили крупнокалиберные снаряды по Авдеевке и Донецку. Об этом сообщили сотрудники представительства республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). Их слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 05:15 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Каштановое», — сообщили они.

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По данным ведомства, в это время ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Спустя пять минут под удар попал другой населенный пункт. По нему также со стороны Авдеевки выпустили три снаряда такого же калибра.

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Позднее, в 06:55 по местному времени (совпадает с московским), ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. По данным ведомства, в эту зону прилетело пять снарядов калибра 152 миллиметра.

О разрушениях, пострадавших и иных последствиях обстрелов пока не сообщается.

Ранее стало известно, что вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале «добровольной эвакуации» из Херсона. Об этом сообщили на сайте издания «Царьград».