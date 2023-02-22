Происшествия 22 февраля 2023, 18:25 Число пострадавших после обстрела в Шебекино выросло до трех Глава Белгородской области Гладков: из-за обстрела ВСУ в Шебекино пострадали 3 человека Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / Telegram

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Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области увеличилось до трех. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, в больницу доставили женщину с ранениями ног.

«Третий пострадавший в Шебекино. Женщина с ранением нижних конечностей находится в ЦРБ в состоянии средней степени тяжести», — написал он.

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Боевики ВСУ в очередной раз обстреляли Шебекино 22 февраля. Некоторые снаряды попали в торговый центр, начался пожар. Также пострадали частные дома. Ранее сообщалось о двух пострадавших мужчинах. Один из них получил осколочные ранения и находится в крайне тяжелом состоянии. Другой — с контузией в состоянии средней степени тяжести.

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Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Также Гладков сообщил, что под обстрел в том же округе попало село Первое Цепляево. Повреждены несколько домов, загорелось две хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших нет.