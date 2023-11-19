Важное 19 ноября 2023, 23:46 Средства ПВО в Электростали сбили летевший на Москву беспилотник Собянин: силы ПВО отразили атаку БПЛА в Электростали РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны отразили атаку летевшего на Москву беспилотного летательного аппарата в городском округе Электросталь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По предварительным данным, разрушений на месте падения обломков нет. Информации о пострадавших также не поступало.

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«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — сообщил глава Москвы.

Утром 14 ноября в небе над Коломной обезвредили дрон Вооруженных сил Украины, сообщили в отделе действий Федеральной службы безопасности в Москве и Московской области. БПЛА подавили с помощью системы радиоэлектронной борьбы над территорией Конструкторского бюро машиностроения.

Местные жители зафиксировали момент поражения дрона ВСУ средствами ПВО на видео. Ролик быстро разлетелся по социальным сетям.

Еще три украинских беспилотника в тот же день сбили над Тамбовской и Брянской областями. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.