Происшествия 15 февраля 2024, 13:21 Украденную из МГУ картину Лагорио нашли в Москве Украденную из МГУ картину Лагорио «Бурное море» нашли в Москве РИА «Новости»

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Картину «Бурное море» художника Л. Ф. Лагорио, украденную из Московского государственного университета имени Ломоносова, удалось обнаружить сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

Найденное полотно ранее украшало кафедру геологического факультета. Подозреваемых искали с помощью данных камер видеонаблюдения. Никулинская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств произошедшего.

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Неизвестные обокрали главное здание МГУ, расположенное на Воробьевых горах, 6 февраля. Университет лишился картины XIX века и семи Wi-Fi роутеров. Нанесенный злоумышленниками ущерб составил около 300 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли украденную картину художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко. Ее стоимость оценивается в три миллиона рублей.