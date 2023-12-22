Криминал 22 декабря 2023, 13:27 Украденную картину Евгения Михнова-Войтенко за 3 млн рублей нашли в Санкт-Петербурге МВД: в Санкт-Петербурге отыскали пропавшую картину Михнова-Войтенко

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Полиция раскрыла кражу картины художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко стоимостью три миллиона рублей. Ее обнаружили в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-центр МВД России.

Ценная картина досталась владелице по наследству, она хранила ее дома. Злоумышленница узнала об этом и убедила пожилую женщину на время отдать полотно якобы для выставки. Работу Евгения Михнова-Войтенко не вернули, и петербурженка обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.

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«Полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Похищенное изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законной владелице», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители проверят причастность женщины к другим кражам. Источник сайта 78.ru сообщил, что подозреваемая выставила на продажу много картин художников — представителей течений нонконформизма и абстракционизма. По его информации, картину Евгения Михнова-Войтенко искали с лета.

В сентябре нашли картину Винсента Ван Гога «Весенний сад». Ее похитили в 2020 году при передаче из Гронингенского музея в музей Сингера Ларина.