  • Угрозы обрушения многоэтажки в Красноярске нет

    15 сентября 2019, 15:16

    Алена Макаренко

    Десятиэтажный дом в Красноярске, в котором произошел хлопок газа, не обрушится. Об этом РИА «Новости» сообщили в мэрии.

    «Тепловой контур здания не поврежден. Угрозы обрушения нет», — рассказал собеседник агентства. Сейчас на месте ЧП вставляют окна.

    Хлопки газа в домах стали чаще. Как их избежать?

    Подробнее

    От расселения жильцы отказались, добавили в администрации города. К дому едет автобус, который временно разместит эвакуированных местных жителей. Пока что люди стоят в ожидании на улице во дворе, место происшествия оцепили.

    Повреждения автомобилей незначительное.

    Днем 15 сентября раздался хлопок в 10-этажном доме № 14 по улице Аральская. Спасатели эвакуировали из здания 37 местных жителей, из которых трое — дети. На первом этаже подъезда №1 деформировалась стена, чувствовался запах бензина. Тем не менее пожар не начался. На месте работают 21 человек и восемь единиц техники.