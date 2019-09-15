Угрозы обрушения многоэтажки в Красноярске нет

«Тепловой контур здания не поврежден. Угрозы обрушения нет», — рассказал собеседник агентства. Сейчас на месте ЧП вставляют окна.

Хлопки газа в домах стали чаще. Как их избежать? Подробнее

От расселения жильцы отказались, добавили в администрации города. К дому едет автобус, который временно разместит эвакуированных местных жителей. Пока что люди стоят в ожидании на улице во дворе, место происшествия оцепили.

Повреждения автомобилей незначительное.

Днем 15 сентября раздался хлопок в 10-этажном доме № 14 по улице Аральская. Спасатели эвакуировали из здания 37 местных жителей, из которых трое — дети. На первом этаже подъезда №1 деформировалась стена, чувствовался запах бензина. Тем не менее пожар не начался. На месте работают 21 человек и восемь единиц техники.