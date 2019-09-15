Хлопок газа произошел в жилом доме в Красноярске

Хлопок услышали в 10-этажном негазифицированном доме № 14 по улице Аральская. Он раздался 15 сентября, в 15:26 по местному времени (11:26 по Москве).

Через 22 минуты спасатели эвакуировали из здания 37 местных жителей. Среди них трое детей. Никто не пострадал.

На первом этаже первого подъезда деформировалась стена, чувствуется запах бензина. Тем не менее горение не наблюдается. На месте работают 21 человек и восемь единиц техники.

Пока неизвестны причины и обстоятельства ЧП.