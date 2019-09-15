Хлопок газа произошел в жилом доме в Красноярске
Хлопок газа раздался в жилом доме на улице Аральская в Красноярске. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.
Хлопок услышали в 10-этажном негазифицированном доме № 14 по улице Аральская. Он раздался 15 сентября, в 15:26 по местному времени (11:26 по Москве).
Через 22 минуты спасатели эвакуировали из здания 37 местных жителей. Среди них трое детей. Никто не пострадал.
На первом этаже первого подъезда деформировалась стена, чувствуется запах бензина. Тем не менее горение не наблюдается. На месте работают 21 человек и восемь единиц техники.
Пока неизвестны причины и обстоятельства ЧП.