Происшествия 12 апреля 2024, 14:49 Угрожавший покончить с собой житель Уфы ранил ножом двух полицейских МВД: устроивший поножовщину с полицейскими уфимец находился под наркотиками

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Напавший на полицейских на улице Карла Маркса в Уфе вооруженный мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что наряд полиции на место вызвали прохожие, которые пожаловались на приставания неадекватного мужчины с ножом в кармане. Прибывшие на место правоохранители заметили, что владелец холодного оружия находился в неадекватном состоянии. Он размахивал ножом и угрожал суицидом.

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Полицейские успокоили мужчину и уговорили его спрятать нож. Но у буяна возник новый прилив ярости, и он начал размахивать оружием. На уговоры и предупредительные выстрелы в воздух не отреагировал.

В ходе задержания мужчина ранил себя и двух полицейских при оказании сопротивления. Одного из пострадавших полицейских в больницу забрала приехавшая на место бригада скорой помощи, второму медицинскую помощь оказали на месте.

Устроившим поножовщину оказался житель Уфы 1995 года рождения. По предварительным данным, он находился в состоянии наркотического опьянения.

По данным Telegram-канал Mash Batash, перед атакой на полицейских мужчина отрезал себе часть щеки. После этого он бросился на правоохранителей.