Происшествия 12 апреля 2024, 10:43 Мужчина изрезал себе лицо перед нападением на полицейских в Уфе Напавший на полицейских в Уфе сначала изувечил себя РИА «Новости»

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Перед нападением на полицейских в Уфе злоумышленник отрезал себе часть щеки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Судя по разлетевшимся в Сети кадрам, мужчина расхаживал в ножом в руке перед в окружении полицейских. Затем он начал кричать на всю улиц. Прохожие позвонили в экстренные службы. На место прибыл патруль и психолог. Мужчину пытались успокоить, но в итоге он изрезал свое лицо и напал с ножом на правоохранителей.

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Злоумышленника сразу скрутили. У одного из полицейских диагностировали проникающее ранение в руку. Его госпитализировали. У второго правоохранителя зафиксировали царапину груди. От госпитализации последний отказался.

Как предположили в канале, мужчина находился под действием наркотических веществ. Что стало истинной причиной нападения, неизвестно.

Недавно мужчина застрелил полицейского в Щелкове. Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он хранил в гараже большую партию наркотиков и арсенал с оружием.