12 апреля 2024, 10:43
Мужчина изрезал себе лицо перед нападением на полицейских в Уфе
Напавший на полицейских в Уфе сначала изувечил себя
Перед нападением на полицейских в Уфе злоумышленник отрезал себе часть щеки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.
Судя по разлетевшимся в Сети кадрам, мужчина расхаживал в ножом в руке перед в окружении полицейских. Затем он начал кричать на всю улиц. Прохожие позвонили в экстренные службы. На место прибыл патруль и психолог. Мужчину пытались успокоить, но в итоге он изрезал свое лицо и напал с ножом на правоохранителей.
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Злоумышленника сразу скрутили. У одного из полицейских диагностировали проникающее ранение в руку. Его госпитализировали. У второго правоохранителя зафиксировали царапину груди. От госпитализации последний отказался.
Как предположили в канале, мужчина находился под действием наркотических веществ. Что стало истинной причиной нападения, неизвестно.
Недавно мужчина застрелил полицейского в Щелкове. Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он хранил в гараже большую партию наркотиков и арсенал с оружием.
Уфа
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