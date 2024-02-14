Происшествия 14 февраля 2024, 01:54 Угрожавшего Мизулиной треш-стримера задержали в Ярославле МВД: в Ярославле задержали треш-стримера, угрожавшего Мизулиной

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Полиция Ярославской области задержала треш-стримера, который публиковал видео с избиением людей. В своем блоге мужчина также угрожал главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мои коллеги из УМВД России по Ярославской области установили личность треш-стримера, который распространил в Сети скандальное видео, в том числе с избиением людей в прямом эфире», — написала Волк.

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Ирина Волк сообщила, что мужчину доставили в полицию для разбирательства. Представитель МВД также опубликовала видео с задержанием, на котором мужчина извиняется за то, что оскорблял Екатерину Мизулину.

Ранее Мизулина призвала полицию проверить деятельность стримера. На одном из видео на Youtube мужчина избивал своих знакомых. В ответ на это блогер записал видео с угрозами в адрес главы «Лиги безопасного интернета». Мизулина написала в Telegram-канале, что его действия попадают под статью 119 Уголовного кодекса — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

«Лучше бы посуду помыл, убрался в квартире и привел себя в адекватный вид», — добавила Мизулина.

Во вторник, 13 февраля, Мизулина обратилась в Следственный комитет из-за блогерши, которая продает в Интернете фотографии своей малолетней дочери.