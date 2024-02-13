Общество 13 февраля 2024, 01:44 Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей фото малолетней дочери РИА «Новости»

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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России из-за жалоб на блогершу, которая торгует запрещенным контентом в соцсетях. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Девушка торгует в соцсетях материалами с детской порнографией — кадрами своего малолетнего ребенка. Готовим обращение в Следственный комитет России», — заявила Мизулина.

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Она также напомнила, что блогер получила известность как «беременная в 13». Сейчас ее дочери исполнилось три года. Пользователи жалуются, что девушка распространяет запрещенный контент в Сети.

Мизулина отметила, что она и раньше обращалась в правоохранительные органы из-за деятельности девушки. Прошлым летом прокуратура Красноярского края сообщила, что взяла ситуацию с ней под особый контроль.

Прошлой осенью в Санкт-Петербурге осудили на 17 лет мужчину, которого обвиняли в изготовлении детской порнографии. На суде он признал, что использовал ребенка для съемок порно. Кроме заключения, суд приговорил его к принудительному лечению у врача-сексолога.