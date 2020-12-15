15 декабря 2020, 19:33
Житель Магнитогорска угрожал топором продавщице, чтобы вернуть долг в 500 рублей
Житель Магниторогска заявился в магазин сладостей с топором. Он требовал с продавщицы 500 рублей, который ее муж одолжил 18 лет назад. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на группу охранных предприятий «Право Роста».
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