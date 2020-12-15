15 декабря 2020, 18:38
Петербуржец вылил кофе на прилавок из-за просьбы надеть маску — видео
Мужчина разлил кофе на прилавке петербургской кофейни из-за просьбы надеть маску. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на социальные сети.
Продавцы попросили мужчину надеть маску и дали ее бесплатно. В ответ он нахамил им и вылил кофе на прилавок. Все это происходило на глазах его сына, уточнила президент компании «Север-Метрополь» Елена Шевченко.
«Спасибо, что не плеснули кипятком в лицо», — написала она.