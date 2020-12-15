Продавцы попросили мужчину надеть маску и дали ее бесплатно. В ответ он нахамил им и вылил кофе на прилавок. Все это происходило на глазах его сына, уточнила президент компании «Север-Метрополь» Елена Шевченко.

«Спасибо, что не плеснули кипятком в лицо», — написала она.