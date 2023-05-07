Эксклюзив 07 мая 2023, 16:55 Угроза взрыва возникла на месте пожара у станции «Очаково» в Москве — источник Источник «360»: на проезде Стройкомбината в Москве случился пожар, есть угроза взрыва

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На проезде Стройкомбината, 1с74 у ЖК «Новое Очаково» в Москве случился пожар. По информации источника «360», на месте происшествия возникла угроза взрыва. Над горящим домом поднялся столб густого черного дыма.

Возгорание произошло в одном из строящихся зданий. На крыше высотки собрались рабочие, отметил собеседник «360». Туда уже отправились бригады спасателей.

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«Горят стройматериалы на площади 150 квадратных метров», — сообщил он.

«Происходит возгорание строительных материалов на площади 150 квадратных метров. На месте организован штаб пожаротушения. Сведений о пострадавший с места не поступало», — рассказали «360» в пресс-службе столичного МЧС.

Источник добавил, что пламя продолжает распространяться. По его словам, сейчас полыхают 500 «квадратов» утеплителя.

UPD: в пресс-службе МЧС по Москве «360» сообщили, что в 17:17 пожар полностью ликвидировали.

Ночью 3 мая в Новой Москве загорелись два частных дома — одноэтажный и двухэтажный на две семьи. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали пламя, информации о пострадавших нет.