Эксклюзив 03 мая 2023, 07:50 Пожар площадью почти 100 квадратных метров потушили в Новой Москве МЧС потушило два загоревшихся частных дома на территории Кокошкино в Новой Москве РИА «Новости»

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Ночью 3 мая пожарных вызвали в Новую Москву. В поселении Кокошкино сгорели два частных дома, огонь охватил почти 100 квадратных метров, сообщил источник «360».

Возгорание заметили на улице Майской около двух часов ночи. Загорелись два частных дома — одноэтажный деревянно-рубленый с мансардой, которая под действием огня обрушилась, и двухэтажный на две семьи. Огонь ликвидировали через час на площади 94 квадратных метра. Информация о пострадавших не поступала.

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Крупный пожар случился поздно вечером 2 мая в Балашихе. На улице Гагарина загорелись хозяйственные постройки, погибли, по информации Следкома, три человека. Огонь тушили в течение нескольких часов силами 53 человек и 15 единиц спецтехники и ликвидировали к 01:20 3 мая.