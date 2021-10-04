Угроза наводнения спровоцировала эвакуацию более 4 тысяч человек в КНР

4430 человек эвакуировали экстренные службы Китая в северо-восточной провинции Ляонин. Причиной этого послужила угроза наводнения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Из-за сильных дождей показатель уровня воды в 13 водохранилищах провинции превысил предельные отметки. Больше всего человек эвакуировали из городских уездов Аньшань и Бэньси, передал RT.

Ранее учеников иркутской школы № 20 эвакуировали после того, как неизвестные распылили в учебном заведении перцовый баллончик. Прокуратура Октябрьского района организовала проверку.