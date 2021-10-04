Перцовый баллончик распылили в школе Иркутска

В Иркутске учеников школы № 20 эвакуировали после того, как неизвестные распылили в учебном заведении перцовый баллончик. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Газовый баллончик распылили в школе № 20. Это произошло утром в понедельник. Всех учеников эвакуировали. Прокуратура Октябрьского района организовала проверку.

Правоохранители пока не располагают информацией о возможном наличии пострадавших, сообщили РИА «Новости» в прокуратуре.

В администрации Иркутска сообщили ТАСС, что из школы эвакуировали около 400 человек.

Управление СК по Иркутской области между тем завело уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили на сайте ведомства. Согласно данным следствия, перцовый баллончик разбрызгал ученик восьмого класса. Впоследствии двум ученикам пятого класса потребовалась медицинская помощь. После осмотра их отпустили домой.

Накануне в Красноярске неизвестный распылил газовый баллончик в лицо охранника школы. В результате пострадали два человека. Полиция разыскивает преступника, его личность устанавливается.