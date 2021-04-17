Уголовное дело завели после крушения вертолета на Кубани

Следователи завели дело по уголовной статье после крушения сельскохозяйственного вертолета Ми-2 под Краснодаром. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 263 УК РФ „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека“», — приводит РИА «Новости» слова Марковской.

Представитель СК отметила, что специалисты сейчас осматривают вертолет и место крушения. Они изымают образцы топлива, техническую документацию и назначают экспертизы.

Днем 17 апреля вертолет Ми-2 распылял удобрения над полями между поселками Ильский и Северский под Краснодаром. В районе 14:00 пилот перестал выходить на связь — вертолет упал в районе 52-го километра трассы Краснодар — Новороссийск. В МЧС сообщили, что 61-летний пилот погиб. По данным источника РИА ФАН, авиакатастрофа могла произойти из-за того, что воздушное судно зацепилось за деревья.