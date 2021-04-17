Названа вероятная причина крушения вертолета на Кубани

Сельскохозяйственный вертолет мог рухнуть под Краснодаром после того, как зацепился за дерево. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.

Днем 17 апреля сельскохозяйственный вертолет Ми-2 распылял удобрения над полями между поселками Ильский и Северский под Краснодаром. В районе 14:00 в районе Ильского пилот перестал выходить на связь. Оказалось, что вертолет упал в районе 52-го километра трассы Краснодар — Новороссийск.

Как сообщили в МЧС, погиб 61-летний мужчина, который управлял воздушным судном. На место ЧП незамедлительно выехали службы экстренного реагирования. Специалисты сейчас изучают обстоятельства падения вертолета. Точной информации о причине крушения пока нет.

25 марта, во время учебного полета, вертолет МЧС Ка-32 упал в Куршский залив в Калининградской области. Два человека погибли. После крушения завели уголовное дело, расследованием которого занялась транспортная прокуратура.