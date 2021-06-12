Уголовное дело завели после ДТП с четырьмя погибшими под Екатеринбургом

Две легковушки влетели друг в друга в Свердловской области. В результате аварии погибли четыре человека. Правоохранители завели уголовное дело, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Сотрудники следственного подразделения отдела полиции Ивделя по факту дорожно-транспортного происшествия на границе Свердловской области и ХМАО, унесшей жизни четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних возбудили уголовное дело», — привело слова главы пресс-службы РИА «Новости».

Речь идет о статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей». Горелых отметил, что ДТП могло произойти из-за выезда на встречку автомобиля Nissan.

«Все погибшие находились в салоне японской машины, они получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте дорожной катастрофы», — уточнил он.

Среди пострадавших оказалась девочка 2006 года рождения, которую доставили в тяжелом состоянии в больницу. Врачи диагностировали у пациентки перелом бедер и костей таза. По словам Горелых, одна семья недавно вернулась в Екатеринбург из Абхазии, где проводила отпуск, а вторая семья ехала отдыхать.

Смертельная авария произошла 12 июня на 136-м километре трассы Ивдель — Ханты-Мансийск. Жертвами ДТП стали четыре человека. Травмы различной степени тяжести получили трое взрослых и двое детей.