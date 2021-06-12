Жертвами аварии под Екатеринбургом стали трое взрослых и ребенок

Две легковые машины врезались друг в друга на 136-м километре трассы Ивдель — Ханты-Мансийск. Четыре человека погибли. Среди них ребенок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

«Два легковых автомобиля столкнулись сегодня на 136-м километре автодороги Ивдель — Ханты-Мансийск, возле поселка Атымья. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека, в том числе ребенок», — рассказали в региональном ведомстве.

Во время ДТП травмы различной степени тяжести получили трое взрослых и двое детей.

Часть пострадавших отвезли в больницы в Ханты-Мансийском автономном округе. Оставшимся пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Информации о причине столкновения машин нет.

Ранее в Подмосковье фура влетела в стоящий на трассе патрульный автомобиль ГИБДД. Погиб полицейский.