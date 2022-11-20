Происшествия 20 ноября 2022, 01:29 Уголовное дело завели на двух студентов из Карачаево-Черкессии за избиение полицейских СК КЧР возбудил уголовное дело на двух студентов, подозреваемых в избиении полицейских Пресс-служба Следственного комитета

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Следователи возбудили уголовное дело на двух студентов из Карачаево-Черкесии по факту избиения полицейских. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, 18 ноября двое оперуполномоченных вели розыск без вести пропавшего несовершеннолетнего. Полицейские приехали в один из черкесских колледжей, где у них и нескольких студентов произошел конфликт. Завязалась драка, в результате которой правоохранителям нанесли травмы.

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Уголовное дело возбудили по статье «Причинение телесных повреждений сотрудникам полиции».

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«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели», — рассказали следователи.

Максимальное наказание, которое грозит молодым людям, — лишение свободы на пять лет.

Ранее сообщалось о другом инциденте. На севере Москвы скончался человек от нанесенных травм. Правоохранители объявили в розыск автомобиль подозреваемого.