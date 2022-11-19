Эксклюзив 19 ноября 2022, 18:56 Неизвестный убил человека на севере Москвы — источник Источник «360»: полиция объявила в розыск человека, совершившего убийство на севере Москвы

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На севере Москвы совершили убийство. Правоохранители объявили в розыск автомобиль подозреваемого. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Все случилось вечером 19 ноября в доме 17 на улице Бибиревская.

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«Нанесение телесных, человек скончался», — рассказал источник «360». Он добавил, что возможный убийца мог скрыться на Audi — автомобиль уже объявили в розыск. На кадрах видно, как к дому подъехала машина ритуальной службы. К месту происшествия прибывают сотрудники экстренных служб.

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Днем 17 ноября житель Санкт-Петербурга 1996 года рождения набросился на пенсионерку в Пискаревском парке города. Нападавший нанес ей не менее 15 ножевых ударов, от чего она скончалась на месте. После этого молодой человек попытался покончить с собой, но передумал. Нашедшая его прохожая вызвала скорую помощь. По факту убийства петербургский СК возбудил уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а нападавшему оказывают медицинскую помощь в одной из городских больниц.