29 марта 2024, 15:05
Уголовное дело возбудили против реквизитора Большого театра
«МК»: на реквизитора Большого театра завели дело о незаконном хранении оружия
Реквизитора Большого театра заподозрили в незаконном хранении оружия. Об этом стало известно изданию «Московский комсомолец».
По информации СМИ, в четверг в квартире 59-летнего эксперта по оружию в Долгопрудном прошел обыск. Во время операции обнаружили пятизарядную винтовку, похожее на револьвер оружие и патрон кольцевого воспламенения. Найденные предметы послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье 222 часть 1 Уголовного кодекса.
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Подозреваемый работал над созданием сабель и пистолетов для оперы «Мазепа» в постановке Евгения Писарева.
В феврале десятки патронов и штык-нож нашли у пенсионера на юге Москвы. В его доме на Загородном шоссе прошел обыск. Против пожилого мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов.
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Долгопрудный
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