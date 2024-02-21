21 февраля 2024, 16:47
Десятки патронов и штык-нож нашли у пенсионера на юге Москвы
Полиция нашла у пенсионера 86 патронов и штык-нож в Донском районе Москвы
В Москве полицейские задержали 65-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении боеприпасов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
В ведомстве уточнили, что в полицию поступили сведения о пенсионере, который мог незаконно хранить боеприпасы.
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После этого правоохранители задержали подозреваемого на Загородном шоссе. В его доме провели обыски и обнаружили 86 предметов, похожих на патроны и штык-нож.
Исследование подтвердило, что изъятые образцы — патроны различного калибра для использования в охотничьем и боевом нарезном огнестрельном оружии. Остальные предметы передали экспертам.
Против пенсионера возбудили уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов». Мужчину обязали явится в отдел МВД по первому требованию.
Накануне на западе Москвы неадекватный мужчина бросил гранату в медиков, приехавших на вызов к его матери. Он также угрожал врачам расстрелом.
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