Происшествия 19 июля 2023, 10:10 Уголовное дело возбудили против поджигателя Мавзолея Ленина в Москве Shot: рецидивиста из Читы, который поджег Мавзолей Ленина в Москве, ждет суд РИА «Новости»

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В Москве завели уголовное дело в отношении поджигателя-рецидивиста Мавзолея Ленина. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы, сообщил Shot.

По данным СМИ, в отношении 37-летнего жителя Читы возбудили дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство»). Его ждет суд, где ему изберут меру пресечения.

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Мужчина дважды покушался на Мавзолей Ленина. В первый раз он вооружился двумя коктейлями Молотова и пытался поджечь здание на Красной площади в мае. Во второй — он приехал в Москву в канун своего дня рождения и бросил бутылку с зажигательной смесью в Мавзолей. Она попала в ограждение.

Обе диверсии прервали сотрудники правоохранительных органов.