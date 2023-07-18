18 июля 2023, 09:01
Вооруженный коктейлем Молотова мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина
Telegram-канал «112»: мужчина с коктейлем Молотова попытался поджечь Мавзолей Ленина
Мужчина метнул коктейль Молотова в Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве. Бутылка с горючей смесью попала в ограждение, сообщил Telegram-канал «112».
ЧП произошло в ночь на 18 июля. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. В процессе он оказал сопротивление.
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Источник канала отметил, что хулиган находился в неадекватном состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
В начале февраля стражи порядка задержали мужчину, который попытался ночью проникнуть в Мавзолей, чтобы украсть тело Ленина.
При задержании он бредил, на место вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у москвича обострение психиатрического заболевания. Нарушителя госпитализировали.
Преступления
Москва 2023
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