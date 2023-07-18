Криминал 18 июля 2023, 09:01 Вооруженный коктейлем Молотова мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина Telegram-канал «112»: мужчина с коктейлем Молотова попытался поджечь Мавзолей Ленина РИА «Новости»

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Мужчина метнул коктейль Молотова в Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве. Бутылка с горючей смесью попала в ограждение, сообщил Telegram-канал «112».

ЧП произошло в ночь на 18 июля. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. В процессе он оказал сопротивление.

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Источник канала отметил, что хулиган находился в неадекватном состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В начале февраля стражи порядка задержали мужчину, который попытался ночью проникнуть в Мавзолей, чтобы украсть тело Ленина.

При задержании он бредил, на место вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у москвича обострение психиатрического заболевания. Нарушителя госпитализировали.