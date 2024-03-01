Происшествия 01 марта 2024, 16:04 Уголовное дело возбудили после взрыва в квартире в Серпухове СК завел уголовное дело после пожара в Серпухове, газом отравились 6 человек

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После взрыва бытового газа в квартире жилого дома в Серпухове возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом рассказала «360» старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

«Предварительной причиной произошедшего стал хлопок бытового газа в одной из квартир дома», — уточнила она.

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В результате отравления угарным газом госпитализированы шесть человек, среди которых есть дети. На место ЧП выехали следователи и криминалисты. Специалисты проведут осмотр территории и установят обстоятельства взрыва.

Также проверку организовала прокуратура Московской области. По данным ведомства, из-за взрыва бытового газа повреждения получили четыре квартиры.

«Жители дома эвакуированы», — уточнили в прокуратуре.

На месте работает прокурор города Виталий Хрипунов.

Взрыв бытового газа произошел днем 1 марта в жилом многоэтажном доме в Серпухове. После начался пожар, который охватил сразу несколько квартир. Площадь возгорания составила 155 «квадрата». Пожарные локализовали огонь.

Очевидцы ЧП рассказали «360», что перед началом возгорания слышали похожий на взрыв звук. В горящей и соседней квартирах выбило окна. В распоряжении «360» появилось эксклюзивное видео с места происшествия.