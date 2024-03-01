Эксклюзив 01 марта 2024, 14:33 Взрыв произошел в жилом доме в Серпухове В жилом доме в Серпухове прогремел взрыв, загорелась квартира

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В Серпухове в жилом доме произошел пожар. Местные жители рассказали «360», что возгорание началось после взрыва.

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По предварительным данным, ЧП произошло в доме на улице Чернышевского. Очевидцы рассказали «360», что на балконе горящей квартиры находилась женщина. Прибывшие на месте экстренные службы сняли ее с помощью пожарной лестницы.

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Окна в загоревшейся квартире и соседних, по информации местных жителей, выбило. Спасатели приступили к эвакуации людей.

UPD. По словам очевидцев, пострадал один человек. Женщину увезли в больницу с ожогами. Официально эти данные пока не комментировали.