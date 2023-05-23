Происшествия 23 мая 2023, 04:46 Уголовное дело возбудили после смерти четверых рабочих в Мытищах СК по Московской области возбудил дело после смерти четверых рабочих в Мытищах

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Четверо рабочих погибли в коллекторе, расположенном вблизи многоквартирного дома в Мытищах. Предварительно, причиной их смерти могло стать отравление угарным газом из-за отсутствия необходимых при осуществлении работ индивидуальных средств защиты. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК. Следователи возбудили уголовное дело.

«Следователем следственного отдела по городу Мытищи возбуждено уголовное дело по факту смерти четверых рабочих (ч.3 ст. 143 УК РФ)», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

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Все произошло в понедельник, 22 мая. Тела четверых рабочих обнаружили в коллекторе вблизи многоквартирного дома по улице Борисовка. Рабочие занимались откачкой воды из коллектора. Предварительно, как указали в ведомстве, причиной гибели мужчин могло стать отравление угарным газом из-за отсутствия индивидуальных средств защиты.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

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