23 мая 2023, 04:46
Уголовное дело возбудили после смерти четверых рабочих в Мытищах
СК по Московской области возбудил дело после смерти четверых рабочих в Мытищах
Четверо рабочих погибли в коллекторе, расположенном вблизи многоквартирного дома в Мытищах. Предварительно, причиной их смерти могло стать отравление угарным газом из-за отсутствия необходимых при осуществлении работ индивидуальных средств защиты. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК. Следователи возбудили уголовное дело.
«Следователем следственного отдела по городу Мытищи возбуждено уголовное дело по факту смерти четверых рабочих (ч.3 ст. 143 УК РФ)», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
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Все произошло в понедельник, 22 мая. Тела четверых рабочих обнаружили в коллекторе вблизи многоквартирного дома по улице Борисовка. Рабочие занимались откачкой воды из коллектора. Предварительно, как указали в ведомстве, причиной гибели мужчин могло стать отравление угарным газом из-за отсутствия индивидуальных средств защиты.
Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.
В конце апреля пенсионерка попала в водосток из-за сильного ливня в Ростове-на-Дону. По факту гибели женщины следственный комитет начал проверку.
Уголовное дело
СК РФ
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