Происшествия 29 апреля 2023, 00:55 Пенсионерка погибла в ливневке из-за потопа в Ростове-на-Дону СК: женщина попала в водосток и погибла во время сильного ливня в Ростове-на-Дону СУ СКР по Ростовской области

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Следственный комитет начал проверку по факту гибели пенсионерки, попавшей в водосток из-за сильного ливня в Ростове-на-Дону. Ее затянуло в ливневой коллектор, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Информацию о вероятной гибели женщины изначально опубликовали в группе «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте». Пенсионерка попала в водосток, идущий через дорогу на пересечении переулка Авиамоторного и улицы Тульской. Из-за сильного ливня улицы затопило, асфальта не было видно.

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Тело женщины 1942 года рождения позднее нашли в ливневом коллекторе. Региональный СК инициировал доследственную проверку. назначив судебно-медицинскую экспертизу для установления причины гибели местной жительницы.

Ранее сообщалось о гибели пожилой женщины в Новосибирске. Ее насмерть сбил контейнеровоз. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.