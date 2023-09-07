Эксклюзив 07 сентября 2023, 13:35 «Их просто переехало всех». Фура врезалась в колонну велосипедистов на трассе «Скандинавия» «360» показал последствия аварии на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

Читать 360tv в

Крупное ДТП с участием фуры произошло в Ленинградской области на трассе «Скандинавия». Грузовой автомобиль врезался в колонну велосипедистов. «360» показал последствия аварии.

Фура столкнулась с группой спортсменов и сопровождающей машиной. В результате аварии погибло два человека, еще как минимум 10 пострадали.

Реклама

«Их просто переехало всех», — сообщили очевидцы ДТП.

Сотрудники полиции начали выяснение обстоятельств происшествия. По их информации, в районе развязки на поселок Огоньки фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения.

Представители спортивной школы имени Коренькова в Приморском районе Санкт-Петербурга опровергли «360» связь пострадавших с учебным учреждением.

«Это не наши спортсмены», — заявил представитель школы.

На место ДТП прибыл вертолет МЧС для эвакуации пострадавших и машины скорой помощи. Очевидцы сообщили, что под фурой до сих пор находится тело. Одна из машин сильно повреждена, около места аварии лежат велосипеды.

Ранее масштабное ДТП произошло на севере Москвы. На Ленинградском шоссе рядом со станцией метро «Войковская» столкнулись четыре автомобиля.