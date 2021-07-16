Уголовное дело возбудили после ситуации с самолетом Ан-28 в Томской области

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения и нахождения самолета Ан-28 Томской области. Сперва стало известно, что он пропал с радаров, но затем в МЧС уточнили, что самолет удалось найти. Он совершил аварийную посадку, никто не погиб.

Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирском СУ СК РФ на транспорте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 263 УК РФ („Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта“)», — уточнили в ведомстве.

Воздушное судно перестало выходить на связь днем 16 июля. Он направлялся в Томск из Кедрового. Аварийный маячок сработал в Бакчарском районе Томской области в 13:00. На его поиски отправили борт Ми-8 с медиками и спасателями на борту. Пропавшее воздушное судно удалось обнаружить в 14:36.

Выяснилось, что Ан-26 совершил жесткую посадку. На борту самолета находились 19 человек, в том числе двое детей. Экипаж и пассажиры выжили, по предварительной информации, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что всех эвакуируют на дополнительных вертолетах, которые направят из Томска.