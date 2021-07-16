Пропавший под Томском Ан-28 нашли

Пассажирский самолет Ан-28, пропавший в пятницу, нашли. Воздушное судно перестало выходить на связь в Томской области. Все пассажиры и члены экипажа выжили.

Самолет совершил жесткую посадку в Бакчарском районе. Спасатели заметили с воздуха людей, которые находятся рядом с самолетом.

Вертолет спасателей приземлился в районе жесткой посадки Ан-28. Для эвакуации пассажиров дополнительно направят вертолеты из Томска, сообщили в МЧС.

Ан-28 в пятницу в последний раз выходил на связь в 12:00. После этого самолет пропал с радаров. Аварийный маяк сработал в Бакчарском районе. Туда была направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.

Место жесткой посадки самолета обнаружили в 14:36, сообщили в МЧС.

В авиакомпании «СиЛА», которой принадлежит Ан-28, ранее сообщили «360», что самолет выполнял рейс Кедровый — Томск. На борту Ан-28 находились 14 пассажиров и три члена экипажа.

В самолете находились 19 человек, из них двое детей. Все живы.

По факту жесткой посадки Ан-28 Западно-Сибирское управление на транспорте СК РФ возбудило дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.