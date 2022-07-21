Уголовное дело возбудили после нападения обезьяны на девочку в подмосковной деревне

В Подмосковье возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения обезьяны на маленького ребенка. Жительница деревни Терпигорьево Анастасия Кулешова в беседе с «360» заметила, что агрессию животное никогда не проявляло.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточнили, что дело будут расследовать по статье 118 УК РФ. Из-за обезьяны пострадала девочка 2020 года рождения.

«В результате происшествия девочка получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована в медицинское учреждение», — подчеркнули в ведомстве.

Анастасия Кулешова отметила, что на территории деревни обезьяны находятся не первый год. Когда в доме, на территории которого они живут, произошел пожар, в чатах мелькали комментарии недовольных. Но лично претензии женщина ни от кого не слышала.

Обезьяны, добавила Анастасия, уже сбегали — спасаясь от огня. Но тогда их просто запустили в другую клетку. Вели себя животные прилично.

«Агрессии не было, и никаких слухов, что они напали на кого-нибудь. Живут не первый год. Первый такой случай», — пояснила жительница Терпигорьево.