Дом, где сбежавшая обезьяна напала на ребенка, сняли на видео

Девочка, которая пострадала из-за нападения обезьяны в Подмосковье, живет в двухэтажном коттедже за высоким забором. Видео с домом оказалось в распоряжении «360».

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила, что владельца животного установили. В деле уже разбираются правоохранительные органы.

«Семья приехала из Харькова. Им будет оказана всевозможная помощь», — сказала детский омбудсмен.

На каких основаниях животное содержали в частном зоопарке, пока не ясно. В аппарате Мишоновой намерены добиваться ответственности хозяина обезьяны за нанесенный ущерб здоровью ребенка, в том числе компенсации.

«Наверное, будем поднимать вопрос вообще о существовании частных зоопарков и ответственности за содержание диких животных», — подчеркнула уполномоченный.

Мишонова выразила надежду на то, что девочка в скором времени поправится.

Животное уже вернули хозяину. Мужчина отметил, что раньше на наблюдал у обезьяны агрессивного поведения, и рассказал о прививках.

«Она у меня привита, у нее есть свой официальный зоопарк», — подчеркнул владелец животного.

Сбежавшая обезьяна напала на маленькую девочку в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи. Ребенка госпитализировали. В Минздраве Московской области его состояние оценили как тяжелое. Произошедшим уже заинтересовались в прокуратуре.