Происшествия 10 марта 2024, 03:21 Уголовное дело возбудили по факту угроз участнику СВО в Уссурийске СК: против угрожавшего участнику СВО в Уссурийске водителя возбудили дело РИА «Новости»

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Следователи Уссурийска возбудили уголовное дело по информации об угрозах участнику СВО. Фигурантом стал 30-летний водитель «Toyota Prius», который незаконно занял парковочное место для инвалидов. Об этом сообщило следственное управление СК России по Приморскому краю в Telegram-канале.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что 8 марта 2024 года на территории центрального рынка в городе Уссурийске произошел инцидент на парковке между местным жителем и участником СВО, сопровождаемый угрозами в адрес последнего», — сообщили правоохранители.

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Уголовное дело возбудили по статьям «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство».

Ветеран СВО, боец с позывным Кипиш опубликовал видеозапись с угрозами в свой адрес. Как сообщил «Царьград», Кипиш потерял ногу под Угледаром. Там он спас четырех ребят, дотащив их до точки эвакуации. Бойцу пришлось пять часов ждать, пока его вытащат с поля боя, где шли ожесточенные бои.