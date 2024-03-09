Происшествия 09 марта 2024, 17:13 Нарушитель парковки угрожал оторвать ногу ветерану СВО в Уссурийске News.VL: в Уссурийске водитель угрожал ветерану СВО оторвать вторую ногу Freepik

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В Уссурийске возле торгового центра на парковке произошел конфликт между автомобилистом и ветераном-инвалидом СВО. Видео с конфликтом опубликовал Telegram-канал News.VL.

По данным издания, водитель незаконно оставил свою машину на месте, предназначенном для инвалидов, около ТЦ «Русский рынок».

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Участник СВО с позывным Кипиш, потерявший на фронте ногу, спасая товарищей под Угледаром, сделал замечание нарушителю.

Ветеран сфотографировал факт незаконной парковки. Это очень не понравилось водителю, он начал угрожать мужчине, пообещав оторвать вторую ногу.

Ранее в Челябинске толпа пьяных молодых людей устроила драку с бойцами СВО. Заметив, что их снимают на видео, нападавшие начали прятать лица.