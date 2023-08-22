Происшествия 22 августа 2023, 09:29 Уголовное дело открыли после смертельной аварии в Ростовской области СК открыл уголовное дело после смертельной аварии в Ростовской области Пресс-служба Следственного комитета

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Следователи завели уголовное дело после ДТП в Ростовской области, где погибли восемь человек. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Дело возбудили по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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Следствие уточнило, что 21 августа Lada Priora и ВАЗ-2114 столкнулись на участке дороги Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск. Жертвами аварии стали восемь человек. Среди них — дети от трех до 10 лет.

Известно, что все погибшие — это жители Мартыновского района Ростовской области. Правоохранительные органы осмотрели место происшествия.

Специалисты в скором времени проведут экспертизы. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщал, что произошло лобовое столкновение машин.