Происшествия 21 августа 2023, 21:56 Восемь человек погибли в ДТП под Ростовом — видео Глава Ростовской области Голубев: 8 человек погибли в ДТП в Волгодонском районе

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Восемь человек стали жертвами серьезного ДТП в Волгодонском районе в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Около часа назад (примерно в 20:11 по московскому времени — прим. ред.) в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей», — написал он.

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По словам Голубева, на место происшествия выехали руководители областного ГИБДД, начала работу группа Следственного комитета. Причины и обстоятельства аварии устанавливают. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибших в ДТП.

Очевидцы сняли видео с места событий. На кадрах видно, что капот одной из машин сильно деформирован. Внутри находились люди, предположительно, — погибшие.

Ранее два человека умерли в ДТП в Самарской области. Столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля.