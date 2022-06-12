Один человек погиб, девять пострадали при ДТП в Луховицах

Водитель иномарки въехал в группу велосипедистов в городском округе Луховицы. В результате ДТП один человек погиб, девять пострадали. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Все случилось накануне поздно вечером на дороге Луховицы — Дединово. По предварительным данным, водитель Renault не справился с управлением и въехал в велосипедистов. После этого он врезался в Mercedes.

«В результате ДТП один человек погиб и девять получили травмы различной степени тяжести, они были госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

По данным источника ТАСС, количество пострадавших увеличилось до 11.

Прокуратура Московской области в своем Теlеgrаm сообщила, что среди велосипедистов были как дети, так и взрослые.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Луховицкой городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», — заявили в ведомстве.

Место ДТП по поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева осмотрел прокурор городского округа Луховицы Михаил Сурмило.

Обстоятельства аварии устанавливаются.