Уфимский врач в самолете дважды реанимировал ребенка

Жизнь годовалой пассажирки авиарейса Анталья — Москва два раза спасла доктор из Уфы Гузелия Валеева. Она дважды перезапустила сердце ребенка, пока самолет вынужденно не приземлился в Ростове, где пассажирку госпитализировали. О своевременных действиях уфимского врача на своей странице в Facebook написал зампред Госсобрания — Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров.

Депутат республиканского Госсобрания написал, что экстренная помощь врача понадобилась девочке возрастом год и восемь месяцев. Во время перелета из Антальи в Москву ей стало плохо, она потеряла сознание, запал язык, остановилось дыхание и перестало биться сердце. Бортпроводники принялись искать врачей. На борту оказалась заведующая филиалом 2-й стоматологической поликлиники Уфы Гузелия Валеева.

Медик принялась реанимировать ребенка. Массаж сердца и искусственное дыхание вернули к жизни девочку, однако вскоре ситуация повторилась. Но действия Валеевой снова принесли результат, пассажирка пришла в сознание.

После случившегося было принято решение срочно сажать самолет. В аэропорту Ростова девочку ждал реанимобиль. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает.

Самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Москву, вернулся обратно в аэропорт. Одному из пассажиров стало плохо.