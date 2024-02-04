Происшествия 04 февраля 2024, 10:35 Стало известно состояние пострадавших при украинском обстреле Лисичанска Минздрав: четверо пострадавших в Лисичанске находятся в крайне тяжелом состоянии РИА «Новости»

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Шесть человек из 10 пострадавших при украинском обстреле пекарни в Лисичанске госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко. Ее процитировала пресс-служба правительства республики.

«Четыре человека — в крайне тяжелом состоянии. Это три женщины и один мужчина», — добавила она.

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Пащенко добавила, что луганское медицинское учреждение находится в контакте с Минздравом России и федеральным Центром медицины катастроф. Когда состояние пациентов стабилизируется, их переведут для лечения в федеральные клиники, подытожила она.

По последним данным, при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске погибли 28 человек, в том числе ребенок. Воскресенье власти ЛНР объявили траурным днем.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал атаку на Лисичанск террористическим актом. Он подчеркнул, что украинские боевики должны понести наказание за гибель мирных жителей.