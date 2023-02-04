Происшествия 04 февраля 2023, 13:21 Удар ВСУ повредил частный дом и оставил без света белгородское село Белгородский губернатор Гладков показал кадры последствий обстрела села Красного Telegram

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Осколки взорвавшихся снарядов посекли жилой дом и повредили линию электропередач в селе Красном Шебекинского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что раненых и погибших в результате атаки на населенный пункт нет.

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«Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи», — перечислил Гладков последствия обстрела и детонации боеприпасов.

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Глава региона отметил, что аварийные и оперативные службы уже прибыли на место для устранения последствий ударов.

Начиная с субботы, 4 февраля, «желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области стал бессрочным.

Глава региона Вячеслав Гладков пояснил, что это связано с регулярными обстрелами со стороны украинских боевиков. Он пообещал, что ограничительные меры обязательно снимут, как только ситуация начнет улучшаться.