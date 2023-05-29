Эксклюзив 29 мая 2023, 17:06 Удар молнии в пермский трамвай попал на видео Видео «360»: молния попала в движущейся трамвай в Перми

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Молния попала в движущийся трамвай в Перми. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360».

Очевидцы засняли яркую вспышку, которая возникла после удара. Трамвай резко остановился, к счастью, автомобилисты вовремя среагировали и объехали его, несмотря на плохую видимость из-за дождя.

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Информация о пострадавших не поступала. Детали происшествия выясняются.

Ранее молния ударила в летевший из Москвы в Петербург самолет «Уральских авиалиний». Никто из пассажиров не пострадал.