29 мая 2023, 17:06
Удар молнии в пермский трамвай попал на видео
Видео «360»: молния попала в движущейся трамвай в Перми
Молния попала в движущийся трамвай в Перми. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360».
Очевидцы засняли яркую вспышку, которая возникла после удара. Трамвай резко остановился, к счастью, автомобилисты вовремя среагировали и объехали его, несмотря на плохую видимость из-за дождя.
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Информация о пострадавших не поступала. Детали происшествия выясняются.
Ранее молния ударила в летевший из Москвы в Петербург самолет «Уральских авиалиний». Никто из пассажиров не пострадал.
Пермь
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