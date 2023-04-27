Происшествия 27 апреля 2023, 14:58 Молния ударила в летевший из Москвы в Петербург самолет «Уральских авиалиний» Aviaincident: в самолет «Уральских авиалиний» ударила молния во время рейса в Петербург РИА «Новости»

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Молния ударила в самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», когда он выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. О ЧП сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, инцидент с молнией произошел в минувшую среду, 26 апреля. Airbus A320 вылетел из Домодедово в Пулково. На борту находились пассажиры. Никто из них не пострадал.

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Повреждение самолета заметили только во время выполнения технических работ, уточнил источник Telegram-канала. По его словам, специалисты выявили следы попадания атмосферного электричества на фюзеляже и крыльях.

В настоящее время, по информации Aviaincident, эксперты ведут оценку повреждений Airbus A320. В компании «Уральские авиалинии» об ударе молнии официально не сообщали.

К перевозчику с запросом обратилось Ura.ru, однако в компании отказались от каких-либо комментариев.