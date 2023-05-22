Происшествия 22 мая 2023, 17:58 Учительница пнула в живот школьницу в Чебоксарах РИА «Новости»: руководство школы в Чебоксарах уволило пнувшую девочку в живот учительницу РИА «Новости»

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Учительница школы № 35 в Чебоксарах на занятии пнула ногой в живот девочку и ударила ее рукой по спине. Об этом сообщил Telegram-канал «Чебоксары в курсе».

На опубликованных кадрах девочка бежала в сторону преподавателя, который стоял рядом с дверью. Как только они сблизились, учительница встретила школьницу ударом ноги в живот, после чего добавила ладонью по спине.

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Пресс-служба администрации школы сообщила РИА «Новости», что учителя уже уволили из учебного заведения. Причина конфликта между школьницей и преподавателем неизвестна.

ЧП заинтересовало региональную прокуратуру. Надзорное ведомство сообщило, что начало проверку появившейся в Сети публикации о применении насилия к ребенку.

«При подтверждении указанного факта прокуратура даст оценку деятельности администрации образовательного учреждения и применит меры реагирования к виновному лицу», — подчеркнули в прокуратуре по Чувашии.

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