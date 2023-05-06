Происшествия 06 мая 2023, 13:37 «Ты мне очень приятна». Влюбленный физрук из Бурятии ударил семиклассницу по ягодицам Baza: в Бурятии учитель физкультуры из симпатии шлепнул семиклассницу по ягодицам

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В Бурятии 66-летний учитель физкультуры шлепнул семиклассницу по ягодицам, а когда позже она спросила, за что, он «на ушко» признался ей в симпатии. Об этом написал Telegram-канал Baza. По его данным, после этого мужчина уже попал в поле зрения правоохранителей.

На допросе физрук сначала заверял, что ударил ученицу в воспитательных целях. Однако, видимо, она тайно сняла их разговор на камеру, и когда оно распространилось в соцсетях, учителю пришлось перестать отпираться.

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На видео девочка за кадром спрашивает, почему он ее ударил, и педагог внезапно рассыпается в любезностях.

«Ты мне очень приятна. Честно сказать, очень симпатична. Поэтому я хотел привлечь твое внимание, поняла? Но это было грубо», — сказал он девочке.

Для этого признания мужчина попросил ее подойти поближе, чтобы он мог сказать ей все «на ушко», и уверял, что «не кусается». Физрук убеждал ученицу не обижаться.

После того как все вскрылось, мужчине пришлось покинуть школу.