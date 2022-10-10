«Учитель сразу отвел к врачу». Мать пострадавшей при падении лампы школьницы рассказала о состоянии дочери | 360°

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«Учитель сразу отвел к врачу». Мать пострадавшей при падении лампы школьницы рассказала о состоянии дочери

Мать пострадавшей школьницы из Красноярска: лампа упала на трех девочек, их отвели к врачу

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Учитель сразу же отвел к врачу трех учениц, которые пострадали при падении лампы во время урока. Мать одной из девочек рассказала «360», что руководители школы № 90 в Красноярске сразу сообщили ей о происшествии и извинились.

По словам женщины, светильники рухнули на дочь и двух ее одноклассниц практически в самом начале урока. В это момент дети находились в классе.

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«Первая часть лампы задела сначала одну девочку, потом вторую, а оставшиеся детали рухнули на дочку. Учитель повел их сразу же к врачу. Потом дочь позвонила мне и сообщила, что с ней все хорошо и домой ей не нужно», — пояснила она.

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Как отметила жительница Красноярска, замдиректора школы сразу же позвонила ей с извинениями. Также в учебном заведении заверили, что проведут служебную проверку.

«Видимо, лампы были плохо закреплены на потолке. Самое главное, что с детьми все хорошо», — резюмировала мать пострадавшей семиклассницы.

Ранее потолок рухнул на головы учащихся гимназии № 88 в Омске. В результате ЧП одна из школьниц получила ушиб.

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