Потолок рухнул на школьницу в омской гимназии

На головы учащихся омской гимназии № 88 рухнул потолок. В школе «360» уверили, что в результате ЧП никто не пострадал. Тем не менее СМИ пишут о получившей ушиб девочке.

Бухгалтер гимназии объяснила, что девочка выходила из спортивной раздевалки, когда на нее посыпалась штукатурка.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Ее немного задело. Но она не пострадала. Нет у нее травм, просто был шок. <…> С девочкой все хорошо, у нее нет никаких повреждений», — отметила сотрудница учебного учреждения.

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На вопрос о том, почему могло произойти обрушение, женщина ответила, что потолок был старый.

Между тем «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Омска сообщил, что штукатурка упала в коридоре на первом этаже гимназии — как раз рядом с раздевалкой спортивного зала.

«В это время там находилась ученица 10 класса. Девочка была оперативно доставлена в травматологическую больницу № 3, где ей диагностирован ушиб мягких тканей», — уточнили в мэрии.

В омской администрации также заметили, что сначала штукатурка упала на подвесной потолок, а оттуда уже рухнула на ребенка.

Источник фото: «ВКонтакте»

В 2019 году в гимназии ремонтировали зону рекреации, а на месте происшествия никакие работы не велись. Состояние штукатурки проверит специальная комиссия департамента образования. В мэрии заверили, что «все потенциально опасные участки приведут в надлежащее состояние».